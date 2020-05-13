Прожившие 61 год вместе супруги скончались от COVID-19 в один день

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13 мая 2020, 19:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: St. Louis Post-Dispatch

руки пожилых людей, pixabay.com

В американском городе Сент-Луис, расположенном в штате Миссури, супруги, прожившие вместе 61 год, заразились коронавирусом нового типа и скончались в один день. Муж и жена проживали в доме престарелых.

Известно, что у 83-летней Патрисии и 85-летнего Билла Олвиг одновременно поднялась температура и начался кашель. Через некоторое время мужчину госпитализировали, спустя шесть часов в больницу доставили и его супругу.

Муж и жена, заболевшие COVID-19, были подключены к аппаратам ИВЛ. Члены семьи, предполагая скорую кончину пожилых родственников, вызвали священника. За молитвой по видеосвязи наблюдали дети, внуки и правнуки Патрисии и Билла – в общей сложности больше 30 человек.

Сначала из жизни ушел мужчина, а через 40 минут скончалась и его супруга.