Прожившие 61 год вместе супруги скончались от COVID-19 в один день

В американском городе Сент-Луис, расположенном в штате Миссури, супруги, прожившие вместе 61 год, заразились коронавирусом нового типа и скончались в один день. Муж и жена проживали в доме престарелых.
Известно, что у 83-летней Патрисии и 85-летнего Билла Олвиг одновременно поднялась температура и начался кашель. Через некоторое время мужчину госпитализировали, спустя шесть часов в больницу доставили и его супругу.
Муж и жена, заболевшие COVID-19, были подключены к аппаратам ИВЛ. Члены семьи, предполагая скорую кончину пожилых родственников, вызвали священника. За молитвой по видеосвязи наблюдали дети, внуки и правнуки Патрисии и Билла – в общей сложности больше 30 человек.
Сначала из жизни ушел мужчина, а через 40 минут скончалась и его супруга.