В Новой Зеландии вторые сутки не выявляют новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Власти Новой Зеландии сообщили, что за последние сутки не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом.
Таким образом, прирост новых случаев в Новой Зеландии держится на нуле второй день подряд.
С 14 мая в стране начнут смягчать ограничительные меры. В частности, возобновят работу многие предприятия, а также магазины и рестораны. Местным жителям, тем не менее, придется соблюдать социальную дистанцию. Кроме этого, им запрещено собираться группами более 10 человек.
Ранее сообщалось, что в США за один день от коронавируса умерли больше 1,5 тысяч человек.