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В Новой Зеландии вторые сутки не выявляют новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

, 19:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В Новой Зеландии вторые сутки не выявляют новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
Веллингтон. Новая Зеландия. Фото: Pixabay

Власти Новой Зеландии сообщили, что за последние сутки не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, прирост новых случаев в Новой Зеландии держится на нуле второй день подряд.

С 14 мая в стране начнут смягчать ограничительные меры. В частности, возобновят работу многие предприятия, а также магазины и рестораны. Местным жителям, тем не менее, придется соблюдать социальную дистанцию. Кроме этого, им запрещено собираться группами более 10 человек.

Ранее сообщалось, что в США за один день от коронавируса умерли больше 1,5 тысяч человек.

ДВа

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