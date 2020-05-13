В США за один день от коронавируса умерли больше 1,5 тысяч человек

Аргументы Недели → В мире 13+

13 мая 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

антикоронавирусная месса в Италии на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Тысяча шестьсот человек и даже больше умерли от коронавируса за один день в Соединенных Штатах. Таковы данные, которые поступили накануне. Их опубликовал ресурс Worldometers.

Точная статистика в Соединенных Штатах накануне выглядит следующим образом. Умерли 1630 человек. Новых диагнозов поставлено в 22 802 случаях.

Соединенные Штаты лидируют в коронавирусной статистике. На долю американцев приходится примерно треть всех случаев заражения в мире. Сейчас там насчитывается 1 409 769 заразившихся коронавирусом.

По данным ВОЗ центр пандемии сейчас переместился на территорию Северной и Южной Америк.