Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В США за один день от коронавируса умерли больше 1,5 тысяч человек

, 16:34 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В США за один день от коронавируса умерли больше 1,5 тысяч человек
антикоронавирусная месса в Италии на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Тысяча шестьсот человек и даже больше умерли от коронавируса за один день в Соединенных Штатах. Таковы данные, которые поступили накануне. Их опубликовал ресурс Worldometers.

Точная статистика в Соединенных Штатах накануне выглядит следующим образом. Умерли 1630 человек. Новых диагнозов поставлено в 22 802 случаях.

Соединенные Штаты лидируют в коронавирусной статистике. На долю американцев приходится примерно треть всех случаев заражения в мире. Сейчас там насчитывается 1 409 769 заразившихся коронавирусом.

По данным ВОЗ центр пандемии сейчас переместился на территорию Северной и Южной Америк.

Общество

Зачем российским полицейским хотят предоставить новые полномочия

Зачем российским полицейским хотят предоставить новые полномочия

В Государственную Думу РФ был внесён законопроект о предоставлении новых полномочий полиции. Инициатором фактически стало МВД России. Закон расширит возможности для полицейских и во многих ситуациях снимет с них ответственность.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью