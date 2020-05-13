В Иране люди молились в машинах

Жители Ирана встречали Ночь предопределения в машинах. Молиться им пришлось там же. Ночь предопределения является важнейшей для мусульман.
Молиться в машинах иранцам пришлось из-за коронавируса. COVID-19 стал причиной ограничений. Поэтому верующие прибыли в Тегеране на одну из автостоянок иранской столицы. Они не стали выходить из автомобилей и возносили молитвы не выходя на улицу.
Ночь предопределения для мусульман является важнейшей. Именно в это время пророку Мухаммеду был ниспослан Коран.
Иран был когда-то одним из лидеров коронавирусной статистики. COVID-19 стал причиной ограничений. В настоящее время ситуация стабилизируется.