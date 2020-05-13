В Иране люди молились в машинах

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13 мая 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

коран на фото из архива автора

Жители Ирана встречали Ночь предопределения в машинах. Молиться им пришлось там же. Ночь предопределения является важнейшей для мусульман.

Молиться в машинах иранцам пришлось из-за коронавируса. COVID-19 стал причиной ограничений. Поэтому верующие прибыли в Тегеране на одну из автостоянок иранской столицы. Они не стали выходить из автомобилей и возносили молитвы не выходя на улицу.

Ночь предопределения для мусульман является важнейшей. Именно в это время пророку Мухаммеду был ниспослан Коран.

Иран был когда-то одним из лидеров коронавирусной статистики. COVID-19 стал причиной ограничений. В настоящее время ситуация стабилизируется.