Иран побеждает коронавирус, обвиняя в его создании США

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12 мая 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

На данный момент во всём мусульманском мире проходит великий праздник Рамадан.

После его окончания, которое произойдёт уже 25 мая, иранские власти планируют возобновление прежней жизни в стране. Уже говорят об открытии мечетей, парикмахерских и ресторанов по всему государству. В некоторых регионах Ирана давно сняты ограничения, так как количество заболевших там сошло на нет. Медики и здравоохранители празднуют победу над коронавирусом. Ведь количество заражённых уменьшается с каждым днём, а число выздоровевших пополняется.

На сегодня на территории Ирана зафиксировано 109 286 заболевших новой коронавирусной инфекцией. При этом оправившихся от болезни уже почти 88 000 человек. За всю историю распространения Covid-19 в Иране умерло 6685 человек. Более 2700 пока ещё находятся под аппаратами ИВЛ. В самом правительстве заговорили не только о скором избавлении от карантина, но и о настоящей победе над вирусной угрозой. Президент Ирана благодарит своих сограждан за мужество и выдержку, а также выражает поддержку медикам, работающим, не покладая рук. Не стоит забывать и про мнение иранцев по поводу вируса. Большинство жителей этой страны, включая всю её верховную власть, давно признали искусственное происхождение Covid-19. В разработках этого оружия они винят структуры США.