Трамп и Обама вступили в открытое противостояние

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13 мая 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

На брифинге в Белом доме Дональд Трамп дал понять, что против его предшественника Барака Обамы может быть начато расследование, заявив, что тот совершил «политическое преступление». Несколькими днями ранее Обама раскритиковал политику действующего президента, в том числе его действия, направленные на борьбу с пандемией.

Обличать своего предшественника Трамп начал еще в воскресенье. Он написал в Twitter, что Обама совершил «крупнейшее политическое преступление в американской истории». На следующий день на традиционном брифинге Трампа засыпали вопросами, но разъяснять свои слова президент не стал.

«Обамагейт! Он начался уже давно. Это происходило до того, как я был избран, и это позор. Посмотрите на всю эту информацию, которая появляется», – заявил он. Когда сотрудник газеты Washington Рost поинтересовался, о какой информации идет речь, Трамп пояснил, что «преступление очевидно для всех» и всем известно. «Все, что нужно, – это прочитать газеты, кроме вашей», – сообщил он журналисту.

«Обама – это символ и герой Демократической партии. Поэтому Трамп ведет против него войну. Ему важно подчеркивать, что есть недостойные люди из числа демократов, из-за козней которых он не смог сделать все, что планировал. Такова тактика его избирательной кампании», – отметила руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктория Журавлева.

Одним из объяснений нападок Трампа на экс-президента может служить его недовольство подробностями телефонных разговоров Обамы со своими бывшими сотрудниками, которые просочились в СМИ. По сообщению CNN, Обама назвал меры Трампа по борьбе с пандемией хаотическим бездействием. Он также рассказал, что его люди будут более активно участвовать в избирательной кампании Байдена. Учитывая, что CNN считается СМИ, близким к демократам, скорее всего утечка разговоров Обамы была санкционирована самим экс-президентом.

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