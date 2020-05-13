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В Facebook раскрыли причину удаления из Instagram аккаунта Рамзана Кадырова

, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Facebook раскрыли причину удаления из Instagram аккаунта Рамзана Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

В американской компании Facebook, которая является владельцем Instagram, объяснили удаление из социальной сети страницы Рамазана Кадырова. О том, что глава Чечни лишился своего аккаунта, стало известно ранее в среду.

Представитель Facebook, давший комментарий журналисту РИА Новости, рассказал, что причиной удаления страницы Кадырова послужили санкции, наложенные в отношении российского политического деятеля властями Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Кадыров ответил жителям Чечни, недовольным жесткостью карантинных мир, введенных в республике в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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