В Facebook раскрыли причину удаления из Instagram аккаунта Рамзана Кадырова

В американской компании Facebook, которая является владельцем Instagram, объяснили удаление из социальной сети страницы Рамазана Кадырова. О том, что глава Чечни лишился своего аккаунта, стало известно ранее в среду.
Представитель Facebook, давший комментарий журналисту РИА Новости, рассказал, что причиной удаления страницы Кадырова послужили санкции, наложенные в отношении российского политического деятеля властями Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что Кадыров ответил жителям Чечни, недовольным жесткостью карантинных мир, введенных в республике в связи с распространением коронавируса COVID-19.