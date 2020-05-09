Кадыров ответил недовольным жесткостью карантинных мер в Чечне

Аргументы Недели → Общество 13+

9 мая 2020, 22:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Рамзан Кадыров. Фото: соцсети

Рамзан Кадыров заявил, что принятые в Чеченской Республике меры по противодействию коронавирусу, которые некоторым показались слишком жесткими, оказались оправданы.

«Я знаю, когда нужно принимать жесткие меры, а когда смягчать. Это была война, враг был невидим, многие не верили, что болезнь вообще существует. Поэтому мне пришлось принимать меры, довести до населения, что они должны сидеть дома», - сказал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что во время самоизоляции власти республики всячески старались поддерживать нуждающихся. Он добавил, что с течением времени все изначально недовольные жесткостью введенных ограничений, признали их необходимость.