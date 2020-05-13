В Сингапуре число заразившихся коронавирусом нового типа достигло отметки 25 тысяч

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13 мая 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Сингапуре количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 675. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Известно, что большинство новых заболевших составляют иностранные рабочие, проживающие в общежитиях. Таким образом, общее число случаев заражения в регионе достигло 25 346, с начала пандемии скончался 21 человек с COVID-19.

Власти страны с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины, также жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрытыми.

Ранее сообщалось: власти Германии и Австрии собираются с 15 июня полностью открыть границу, которая ранее была закрыта из-за пандемии коронавируса нового типа.