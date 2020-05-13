Видео атаки жителей Сирии на российский военный конвой опубликовали в интернете

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13 мая 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

Российские военные, Gennadii Khameliyanin / globallookpress.com

В интернете опубликовали видео, на котором запечатлена атака представителей гражданского населения Сирии на российский военный конвой. Ролик выложили авторы Telegram-канала «Вестник Дамаска».

На обнародованной записи можно увидеть, как женщины забрасывают камнями проезжающие мимо них автомобили. В каком районе Арабской республики и когда были сделаны данные кадры, в процитированном посте не уточняется.

Накануне стало известно, что сирийские власти снова завладели поселком Танджара, расположенным в провинции Идлиб. Ранее населенный пункт был захвачен оппозиционными силами. На то, чтобы вернуть его, правительственной армии потребовалось около суток.