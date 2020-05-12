Сирия отбила Танджару

Аргументы Недели → В мире 13+

12 мая 2020, 18:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

бойцы сирийской армии на фото из архива автора

Официальный Дамаск вернул контроль над населенным пунктом Танджара в провинции Идлиб. Накануне он был отбит сирийской оппозицией.

Поселок Танджара был захвачен сирийской оппозицией накануне. На его возврат Башару Асаду потребовалось около суток. Сейчас он снова контролируется официальным Дамаском.

Как сообщают местные СМИ, отбить поселок войскам Асада удалось без проблем. Сирийские военные не встретили никакого сопротивления. Атака противников официального Дамаска была названа разведкой боем.

Вообще, разведка боем обычно проводится для того, чтобы выявить огневые точки. Какое чудо сподвигло сирийские войска собраться с силами и суметь вернуть контроль над Танджарой, не сообщается.