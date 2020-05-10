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На севере Сирии снова разгорелась война

, 17:00 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

На севере Сирии снова разгорелась война
скриншот видео из telegram-каналов с перестрелкой в Идлиб

В провинции Идлиб разгорелись активные боевые действия. Об этом сообщил ряд телеграм-каналов.

Бой завязался в районе Аль-Габ. В результате боестолкновения сирийские войска потеряли населенный пункт Танджара.

Сейчас Дамаск пытается отбить потерянные районы. Позиции подвергаются массированным артиллерийским авиаударам.

В последнее время ситуация в Сирии остается напряженной. На трассе М-4 прошли митинги против российско-турецкого патруля. Турецкая полиция разогнала протестующих. В ходе спецоперации завязалась перестрелка. Однако позднее ситуация стабилизировалась. Как оказалось, ненадолго.

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