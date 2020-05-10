На севере Сирии снова разгорелась война

В провинции Идлиб разгорелись активные боевые действия. Об этом сообщил ряд телеграм-каналов.
Бой завязался в районе Аль-Габ. В результате боестолкновения сирийские войска потеряли населенный пункт Танджара.
Сейчас Дамаск пытается отбить потерянные районы. Позиции подвергаются массированным артиллерийским авиаударам.
В последнее время ситуация в Сирии остается напряженной. На трассе М-4 прошли митинги против российско-турецкого патруля. Турецкая полиция разогнала протестующих. В ходе спецоперации завязалась перестрелка. Однако позднее ситуация стабилизировалась. Как оказалось, ненадолго.