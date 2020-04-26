Идлибский конфликт разрешился, но больше усугубил ситуацию

После развязавшихся в воскресенье боев между турецкими армейцами и бойцами сирийской оппозиции, в Идлиб объявлено перемирие. Об этом сообщил репортер Фарук Шами, который находится в упомянутой сирийской провинции.
По словам Фарука Шами в настоящий момент на месте перестрелки наступило затишье. Сирийская оппозиция «убедила уйти и вывела всех мирных жителей с сидячей забастовки достоинства на М4, заняв эти точки».
Сложившийся паритет, в некоторой степени вызывает опасение. Если вооруженные бойцы сирийской оппозиции заняли окрестности лагеря, то они могут открыть огонь по российско-турецкому патрулю. Это будет означать новую эскалацию конфликта.