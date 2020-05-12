У Зеленского попросили не путать его с Голобородько

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12 мая 2020, 22:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress.com/ Danil Shamkin

Глава администрации президента Украины Юрий Костюк попросил украинцев не путать Зеленского с экранным воплощением Голобородько. Эта роль в сериале «Слуга народа» помогла шоумену Зеленскому стать настоящим президентом.

Украинцы до сих пор видят в Зеленском учителя истории Голобородько. В сериале «Слуга народа» тот неожиданно стал президентом Украины, а потом у них все наладилось.

«Многие люди напрасно примитивизируют эту историю», — посетовал глава администрации президента Украины Юрий Костюк: «Говорят, что вот, народ выбрал Зеленского, потому что им показали сказочку о том, как честный учитель истории пришел и сделал страну-рай. А на самом деле нет».

Собственно, Костюк когда-то работал над сценарием сериала «Слуга народа». Сериал носил комедийный характер и чаще показывал полное непонимание сценаристов реальной политики. Решение сложнейших вопросов там происходило само собой.

А Зеленский для украинцев и не может не стать воплощением главного героя «Слуги народа». Они его как видели по телевизору в киносериале. Так и видят теперь, но уже в сериале новостном.