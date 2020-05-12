Киев снова арестовал Януковича заочно

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12 мая 2020, 22:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

один из участников митинга на Украине на фото Globallookpress,com/ Str

Печерский районный суд украинской столицы вынес решение об аресте Виктора Януковича. Из-за невозможности арестовать реализовать это решение, бывший президент Украины арестован заочно.

Заочный арест Януковичу объявлен на два месяца. Заседание проходило в формате видеотрансляции. Дело рассматривал судья Алексей Соколов.

«Ходатайство удовлетворить», — объявил судья: «Применить к Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в границах досудебного расследования до 10 июля 2020 года без права внесения залога».

Бывшего президента Украины обвиняют в гибели людей на майдане во время переворота 2014 года. Предыдущий заочный арест Януковичу уже объявлялся 4 мая.