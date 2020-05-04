Януковича заочно арестовали в Киеве по делу об «узурпации власти»

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4 мая 2020, 22:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Экс-президент Украины Виктор Янукович. Фото: kremlin.ru

Суд в Киеве заочно арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича. Бывшему украинскому лидеру вменяют узурпацию власти.

Уголовное дело по этой статье было возбуждено в 2015 году по инициативе Службы безопасности Украины (СБУ).

В 2004 году на Украине установилась парламентско-президентская форма правления. Спустя шесть лет эту поправку в Конституцию отменили, и страна вернулась к президентской республике. В 2015 году появилось дело об узурпации власти.

Несмотря на заочный арест, защита Януковича намерена подать апелляцию. Адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что «цель вышеописанных и других действий по фальсификации и переписыванию истории Украины – фиксация ложной версии событий на Майдане в 2014 году и освобождение от ответственности как исполнителей, так и причастных к событиям иностранных политиков».

Ранее экс-соратница Януковича предрекла возможную гибель украинского государства из-за COVID-19.