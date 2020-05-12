В штате Нью-Йорк уже около 100 детей болеют связанным с COVID-19 воспалительным синдромом

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12 мая 2020, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, дети

Примерно у сотни детей и подростков штата Нью-Йорк диагностировано заболевание воспалительным синдромом, возможно, связанным с коронавирусом, заявил сегодня губернатор штата Эндлрю Куомо в ходе пресс-конференции.

Эта проблема очень беспокоит власти штата. Из примерно 100 случаев заболевания этим синдромом, больные, которым меньше года, составляют 5%, от 1 до 4 лет – 18%, от 5 до 9 лет – 29%, от 10 до 14 лет – 28%, от 15 до 19 лет – 16%, от 20 до 21 года – 4%.

Признаками воспалительного синдрома являются боли в животе и проблемы с сердцем.

Ранее сообщалось, что трое детей в Нью-Йорке умерли от редкого воспалительного синдрома, который, как считается, связан с коронавирусной инфекцией.