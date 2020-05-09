В штате Нью-Йорк появились первые жертвы детского воспалительного синдрома

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9 мая 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

pixabay.com, ребенок

Трое детей в Нью-Йорке умерли от редкого воспалительного синдрома, который, как считается, связан с коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня на брифинге сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

Некоторое время назад у детей стали диагностировать синдром системного воспалительного ответа, который может быть связан с заражением COVID-19, у многих ребят положительные анализы на антитела.

Вчера Куомо сообщал о смерти пятилетнего ребёнка от заболевания, связанного с коронавирусом и токсическим шоком, а также болезнью Кавасаки.

Сейчас департамент здравоохранения изучает 73 случая этого непонятного синдрома. В основном он обнаружен у детей возраста от года и учащихся начальной школы. У детей начинаются проблемы с сердцем и боли в животе.

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