Исследователи выяснили, влияет ли климат на распространение коронавируса

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9 мая 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Ученые определили, оказывают ли климатические условия влияние на распространение коронавирусной инфекции. Для этого они проанализировали данные свыше 375 600 заразившихся COVID-19 из 144 геополитических зон.

Исследователи проследили динамику заражения коронавирусом с учетом широты, влажности и температуры воздуха. Также были приняты в учет меры, которые вводились для распространения заболевания.

Оказалось, что климатические особенности того или иного региона не играют роли в распространении коронавируса. Большее влияние на заболеваемость оказывает наличие или отсутствие ограничительных мер.