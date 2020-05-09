В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

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9 мая 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, как может проходить первый этап ослабления введенных из-за коронавируса ограничений.

Руженцова объяснила, что для начала разрешат работу некоторых салонов красоты и непродовольственных магазинов, а также прогулки с детьми и занятия спортом на улице с условием соблюдения дистанции. Отмечается, что возобновить работу смогут магазины обуви и одежды, площадь которых не превышает 400 кв.м.

Эксперт отметила, что решение об ослаблении ограничительных мер принимает руководство регионов в зависимости от эпидемиологической ситуации.