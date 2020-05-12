Французы признались, что после карантина собираются к любовницам

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12 мая 2020, 21:57 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Париж в эпоху коронавируса на фото Globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-image

Семьдесят процентов французов, имеющих связи на стороне, планируют отправиться к своим пассиям сразу же после снятия карантина. Таков был результат опроса, который провела одна из французских радиостанций.

Опрос проводили французские радийщики с привлечением аудитории сайта знакомств на стороне. Пользователи ресурса признались, что соскучились по сторонним связям. 71 процент опрошенных заявили, что сразу же после карантина отправятся к любовницам или любовникам.

Франция вошла в число стран, где ситуация с коронавирусом была одной из самых тяжелых. Сейчас эта страна находится на шестом месте в covid-статистике, а когда-то была одним из лидеров.

Вспышка была зарегистрирована 3 апреля. Теперь количество ежедневных новых диагнозов существенно уменьшилось.