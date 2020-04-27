Во Франции люди перестают заражаться коронавирусом

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27 апреля 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Париж в эпоху коронавируса на фото Globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Судя по всему, у официального Парижа получается справиться с коронавирусом. Статистика новых диагнозов во Франции идет на спад.

После вспышки 3 апреля, когда за один день французские медики зарегистрировали 17 355 новых случаев заболевания коронавирусом, нынешняя статистика выглядит очень обнадеживающей. Накануне во Франции заболели 612 человек.

Еще за день до этого количество новых диагнозов было в пределах установившейся там за последние недели нормы: 1,5 – 2 тысячи человек. В субботу медики установили 1660 новых диагнозов. В контексте всей прошлой недели, когда за один день во Франции заражалось от 1645 до 3666 человек, эти 1660 человек казались малым количеством.