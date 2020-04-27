Коронавирусом заразились уже больше 3 миллионов человек

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27 апреля 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

"антикоронавирусная" месса в Италии на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Количество заразившихся коронавирусом превысило 3 миллиона человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Еще накануне эта статистика только приближалась к 3 миллионам. В понедельник COVID-19 установил новый рекорд. Сейчас коронавирусом заразились уже 3 миллиона 17 тысяч 766 человек.

Опять же по последним данным умерли 207 722 человека. Вылечились 894 464 человека.

Больше всего заразившихся в Соединенных Штатах. На втором месте Испани, на третьем Италия. Последняя статистика приведена в таблице ниже.

Страна Кол-во заразившихся

Кол-во смертей

кол-во выздоро-вевших

Заражены сейчас

Критическое состоян.

МИР 3,017,766 207,722 894,464 1,915,580 57,545 США 987,322 55,415 118,781 813,126 15,143 ИСПАНИЯ 236,199 23,521 127,609 85,069 7,764 ИТАЛИЯ 197,675 26,644 64,928 106,103 2,009 ФРАНЦИЯ 162,100 22,856 44,903 94,341 4,682 ГЕРМАНИЯ 157,781 5,976 114,500 37,305 2,570