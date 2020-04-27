Коронавирусом заразились уже больше 3 миллионов человек

Количество заразившихся коронавирусом превысило 3 миллиона человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
Еще накануне эта статистика только приближалась к 3 миллионам. В понедельник COVID-19 установил новый рекорд. Сейчас коронавирусом заразились уже 3 миллиона 17 тысяч 766 человек.
Опять же по последним данным умерли 207 722 человека. Вылечились 894 464 человека.
Больше всего заразившихся в Соединенных Штатах. На втором месте Испани, на третьем Италия. Последняя статистика приведена в таблице ниже.
|
Страна
|
Кол-во заразившихся
|
Кол-во смертей
|
кол-во выздоро-вевших
|
Заражены сейчас
|
Критическое состоян.
|
МИР
|
3,017,766
|
207,722
|
894,464
|
1,915,580
|
57,545
|
США
|
987,322
|
55,415
|
118,781
|
813,126
|
15,143
|
ИСПАНИЯ
|
236,199
|
23,521
|
127,609
|
85,069
|
7,764
|
ИТАЛИЯ
|
197,675
|
26,644
|
64,928
|
106,103
|
2,009
|
ФРАНЦИЯ
|
162,100
|
22,856
|
44,903
|
94,341
|
4,682
|
ГЕРМАНИЯ
|
157,781
|
5,976
|
114,500
|
37,305
|
2,570