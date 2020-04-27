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Коронавирусом заразились уже больше 3 миллионов человек

, 14:30 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Коронавирусом заразились уже больше 3 миллионов человек
"антикоронавирусная" месса в Италии на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Количество заразившихся коронавирусом превысило 3 миллиона человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Еще накануне эта статистика только приближалась к 3 миллионам. В понедельник COVID-19 установил новый рекорд. Сейчас коронавирусом заразились уже 3 миллиона 17 тысяч 766 человек.

Опять же по последним данным умерли 207 722 человека. Вылечились 894 464 человека.

Больше всего заразившихся в Соединенных Штатах. На втором месте Испани, на третьем Италия. Последняя статистика приведена в таблице ниже.

Страна

Кол-во заразившихся

Кол-во смертей

кол-во выздоро-вевших

Заражены сейчас

Критическое состоян.

МИР

3,017,766

207,722

894,464

1,915,580

57,545

США

987,322

55,415

118,781

813,126

15,143

ИСПАНИЯ

236,199

23,521

127,609

85,069

7,764

ИТАЛИЯ

197,675

26,644

64,928

106,103

2,009

ФРАНЦИЯ

162,100

22,856

44,903

94,341

4,682

ГЕРМАНИЯ

157,781

5,976

114,500

37,305

2,570

 

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