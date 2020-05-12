Ученые Ирана создали тест-систему, выявляющую коронавирус за 30 секунд

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12 мая 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

pixabay.com, исследование

В Иране ученые смогли создать тест-систему с использованием наноматериалов, с помощью которой коронавирус можно выявить за полминуты. Ее показали сегодня вице-президенту страны по науке и технологиям Сорену Саттари.

Такой тест может выявлять заболевание на 95% на начальных стадиях, а также определять другие вирусы. В ближайшее время система пройдет сертификацию.

На сегодня на территории Ирана зафиксировано 109 286 заболевших новой коронавирусной инфекцией. При этом оправившихся от болезни уже почти 88 000 человек. За всю историю распространения Covid-19 в Иране умерло 6685 человек. Более 2700 пока ещё находятся под аппаратами ИВЛ.