Финляндия не продлит визы россиянам, которые не могут приехать в страну из-за пандемии

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12 мая 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Сообщается, что Финляндия не будет продлевать визы россиянам, которые сейчас не могут приехать в страну из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказали в посольстве Финляндии в России.

Известно: страна соблюдает Шенгенский визовый кодекс. В соответствии с ним, финская миссия не может продлить срок действия виз или перенести его для использования в будущем. Из-за COVID-19 между Финляндией и Россией действуют ограничения на въезд и выезд. Если документ нельзя использовать по этой причине и ее срок действия истечет, необходимо будет получить новый

Общее число случаев заражения коронавирусом нового типа в регионе возросло во вторник до 6 003. Умерли, по последним данным, 275 пациентов.

Ранее сообщалось: в Тамбовской области вводится масочный режим из-за ситуации с распространением коронавируса.