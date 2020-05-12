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12 мая 2020, 20:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Тамбовской области вводится масочный режим из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает областная администрация.

Известно, что власти сделали акцент на использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания. Теперь, граждане обязаны носить маску при любом выходе на улицу, в том числе в общественных местах и общественном транспорте. За несоблюдение правил предусматривается административная ответственность. Также с 12 мая горожанам рекомендовано использовать перчатки

Всего в области 1483 подтвержденных случая заражения COVID-19, 316 пациентов выздоровели, четверо умерли.

Ранее глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 12 мая заявил о приостановлении в регионе введенного из-за распространения коронавирусной инфекции режима самоизоляции.