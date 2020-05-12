Губернатор Липецкой области приостановил режим самоизоляции в регионе

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12 мая 2020, 19:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Игорь Артамонов, фото: vk.com/igartamonov

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня, 12 мая, заявил о приостановлении в регионе введенного из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 режима самоизоляции.

Липецкая область была одним из первых регионов, в котором власти вводили ограничения по коронавирусу. С 13 мая в Липецкой области открывают МФЦ. Прием - по предварительной записи. Прогулки и занятия спортом на улице разрешены. Детские сады пока не откроют, только увеличат количество дежурных групп. Развлекательные центры, фитнес-клубы, кафе и рестораны пока будут закрыты. Ограничительные меры власти региона будут снимать постепенно.

30 марта Игорь Артамонов объявил о введении в области режима всеобщей самоизоляции. С 17 апреля глава областной администрации усилил меры, ввел пропускной режим в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине. С 21 апреля пропускной режим ввели в Лебедяни. 30 апреля глава Липецкой области продлил режим самоизоляции до 12 мая. С 6 мая в регионе действует масочный режим.

12 мая на заседании Оперштаба Игорь Артамонов пояснил, что несмотря на отмену пропускного режима, масочный режим в регионе остаётся. Также сохраняется режим самоизоляции для граждан, прибывающих из регионов, где сохраняется высокий уровень заболеваемости.