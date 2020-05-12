Турция выпустила стариков на улицу

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12 мая 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Реджеп Эрдоган на антикоронавирусной видеоконференции на фото Globallookpress.com/ Xu Suhui

Турецкие власти ослабили режим карантина для пожилых людей. Теперь им можно выходить на улицу.

Разрешение выйти на улицу для пожилых людей в Турции ограничено 4 часами. Ранее официальная Анкара вводила запрет на выход людей старше 65 лет из дома. Это было связано с коронавирусом.

В целом ситуация с COVID-19 потихоньку стабилизируется. Турция находится на девятом месте в рейтинге стран, пострадавших от коронавируса. Турецкие медики отмечают спад количества новых диагнозов. Судя по статистике пик был пройден 23 апреля.

В целом планета уже научилась выживать. Смертность от коронавируса не такая высокая. В настоящий момент количество вылечившихся от COVID-19 в мире перевалило за отметку в 1,5 миллиона человек.