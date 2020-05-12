От коронавируса вылечились уже больше 1,5 миллионов человек

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12 мая 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Количество вылечившихся от коронавируса людей уже больше полутора миллионов. Таковы данные ресурса Worldometers.

Точное число вылечившихся следующее: 1 540 364. Количество заболевших на момент написания этой публикации составило 4 279 906 человек.

Пандемия еще не прекратилась. Вместе с тем, ситуация контролируется медиками. Смертность существенно ниже случаев выздоровления. Со вчерашнего дня выздоровели около 14 тысяч человек. Умерли 852 человека.

В России ситуация достаточно стабильна. И хотя количество новых диагнозов COVID-19 растет на 10 – 11 тысяч, смертность не такая высокая. Накануне медики диагностировали 94 случая гибели от коронавируса.

Возможно, ситуацию удается держать на контроле благодаря вовремя сделанным тестам.