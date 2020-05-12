Россия вышла на второе место по количеству сделанных тестов на коронавирус

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12 мая 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Российские медики сделали почти шесть миллионов тестов на коронавирус. Этот показатель выше только в Соединенных Штатах. Таковы данные ресурса Worldometers.

Если говорить точно, то российские медики сделали 5 805 404 тестов. По этим показателям Россия уступает только США. Там провели 9 619 855 тестов. Для сравнения, Германия по тестам находится на третьем месте. И немецкие медики ограничились 2 755 770 тестами.

Несмотря на достаточно высокое место России в коронавирусной статистике, она занимает третью позицию, Кремлю удается держать ситуацию на контроле. Общее число заразившихся коронавирусом россиян уже достигло 232 243. Умерло от COVID-19 чуть больше двух тысяч человек.

К слову, Великобритания занимает четвертое место в статистике. Там заразились 223 060 человек. Но умерло 32 065 пациентов. Причина в социальном неравенстве.