Белоруссия призвала страны СНГ объединиться для создания вакцин против COVID-19

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12 мая 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава МИД Белоруссии Владимир Макей, flickr.com/photos/ mfarussia//Global Look Press

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей во вторник, 12 мая, призвал страны СНГ в условиях распространения коронавируса нового типа объединить усилия для создания противовирусных препаратов и вакцин.

В рамках встречи министров иностранных дел государств Содружества, которая проходит сегодня по видеосвязи, Макей обратил внимание на то, что борьба с COVID-19 не должна приводить к разрыву существующих кооперационных связей, прекращению инвестиционной деятельности, а также к остановке международной торговли.

Белорусский министр заявил, что ждет от Исполнительного комитета СНГ предложений по налаживанию взаимодействия между государствами. Владимир Макей считает, что первым шагом должно стать совместное создание вакцин и лекарств от коронавируса, налаживание их массового производства, а также обеспечение постоянных грузовых перевозок и работы транспорта.