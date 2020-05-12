В ВОЗ рассказали, действительно ли коронавирус может мутировать

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12 мая 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Директор по чрезвычайным ситуациям регионального отделения ВОЗ в Восточном Средиземноморье Ричард Бреннан прокомментировал предположения о том, что коронавирусная инфекция может мутировать.

Бреннан отметил, что в настоящее время у организации нет доказательств того, что у COVID-19 появились значительные мутации. Он предположил, что разница в плотности заражений по всему миру может объясняться демографической ситуацией в разных странах. Также высокие показатели могут объясняться числом проведенных тестов в том или ином государстве. Эксперт отметил, что на сегодняшний день специалисты так и не пришли к общему мнению о том, мутирует ли коронавирус COVID-19.