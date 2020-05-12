В ВОЗ назвали нынешний центр пандемии коронавируса

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12 мая 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дезинфекция. Фото: pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что на сегодняшний день Северная и Южная Америка являются центром пандемии коронавирусной инфекции.

Отмечается, что наибольшее количество выявленных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Соединённых штатах. «Количество случаев заражения в обеих Америках растет. Мы бы назвали Америки центром эпидемии сейчас», - заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в ходе брифинга в Женеве.

Ранее в России число заразившихся коронавирусом выросло до 232 243 человек. Таким образом, страна заняла второе место после США по числу заболевших.