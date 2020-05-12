От коронавируса вылечилась самая пожилая жительница Испании

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12 мая 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

руки пожилой женщины, pixabay.com

Самая пожилая жительница Испании Мария Браниас вылечилась от коронавируса нового типа. Соответствующую информацию днем во вторник, 12 мая, предоставили в социальной сети родственники женщины.

113-летняя Мария Браниас последние двадцать лет живет в доме престарелых в Жироне. В апреле у женщины выявили признаки COVID-19. Заболевание протекало в легкой форме. В мае врачи обследовали пациентку и пришли к выводу, что она выздоровела. Во время болезни пожилая дама была изолирована в своей комнате, но регулярно общалась по телефону с родными.

Известно, что у жительницы Испании трое детей, одиннадцать внуков и тринадцать правнуков. Браниас за свою долгую жизнь пережила эпидемию "испанского гриппа".