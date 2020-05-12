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От коронавируса вылечилась самая пожилая жительница Испании

, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

От коронавируса вылечилась самая пожилая жительница Испании
руки пожилой женщины, pixabay.com

Самая пожилая жительница Испании Мария Браниас вылечилась от коронавируса нового типа. Соответствующую информацию днем во вторник, 12 мая, предоставили в социальной сети родственники женщины.

113-летняя Мария Браниас последние двадцать лет живет в доме престарелых в Жироне. В апреле у женщины выявили признаки COVID-19. Заболевание протекало в легкой форме. В мае врачи обследовали пациентку и пришли к выводу, что она выздоровела. Во время болезни пожилая дама была изолирована в своей комнате, но регулярно общалась по телефону с родными.

Известно, что у жительницы Испании трое детей, одиннадцать внуков и тринадцать правнуков. Браниас за свою долгую жизнь пережила эпидемию "испанского гриппа".

ЕТ
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