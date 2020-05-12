Политолог объяснил, почему США переписывают историю Второй мировой войны

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12 мая 2020, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

флаг США, pixabay.com

Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков объяснил, почему власти Соединенных Штатов Америки переписывают историю Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что Вашингтон "исключил" СССР из списка стран, которые одержали победу над нацизмом во Второй мировой войне, заявив, что это заслуга США и Великобритании. Американский ветеран Фрэнк Кон, участвовавший в 1945 году во встрече советских и американских солдат на Эльбе, считает, что историю ни в коем случае нельзя переписывать, а позиция властей Соединенных Штатов является ошибкой.

Леонид Крутаков в беседе с Радио Sputnik, комментируя слова ветерана, отметил, что в Белом доме так не считают. Политолог подчеркнул, что американское руководство создает свою собственную историю, которая является квинтэссенцией англо-саксонского проекта глобального мира. По мнению эксперта, современной сильной России в этом проекте США места нет. Именно поэтому не должно быть ни СССР, ни Победы, а Сталин и вовсе "должен быть равен Гитлеру".

Крутаков уточнил, что с точки зрения американских властей, это не ошибка, а реализация масштабного проекта.