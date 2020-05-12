Американские журналисты обвинили власти РФ в занижении уровня смертности от COVID-19

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12 мая 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

COVID-19, pixabay.com

Американские журналисты опубликовали материал, в котором обвинили руководство Российской Федерации в занижении уровня смертности от коронавируса нового типа на территории страны на 72 процента.

Сотрудники The Financial Times отметили, что, согласно открытым данным, количество умерших в Москве и Санкт-Петербурге от всех причин превышает средний показатель за последние пять лет на 2 073 смерти, но коронавирусная инфекция указана в качестве причины летального исхода только в 629 случаях.

Авторы публикации сделали вывод, что в реальности смертность от коронавируса нового типа в России на 72% выше, чем указано в официальной статистике.