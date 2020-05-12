Главный инфекционист США предупредит сенаторов об опасности преждевременной отмены ограничений

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предупредит Конгресс об опасности новой вспышки COVID-19 в стране в случае преждевременной отмены ограничений.

Сегодня комитет по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий Сената Конгресса проведет слушания, которые будут посвящены мерам по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Фаучи в дистанционном режиме даст ответы на вопросы сенаторов и, вероятнее всего, выскажется против преждевременной отмены ограничений. Инфекционист убежден, что слишком скорое снятие карантина способно отбросить США назад на пути к нормализации.