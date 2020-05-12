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На Украине выявили 375 новых случаев заражения коронавирусом

, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На Украине выявили 375 новых случаев заражения коронавирусом
пробирки, pixabay.com
На территории Украины за минувшие сутки количество зараженных коронавирусом нового типа увеличилось на 375 человек. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе минздрава страны.
По состоянию на вторник, 12 мая, на Украине зарегистрировано 16 023 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
425 инфицированных пациентов скончались, 3 373 человека выздоровели и были выписаны из больниц.
Больше всего случаев заболевания было выявлено в Черновицкой области – 2 396 пациентов, а также в Киеве – 1 930 человек.
ЕТ
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