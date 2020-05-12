На Украине выявили 375 новых случаев заражения коронавирусом

На территории Украины за минувшие сутки количество зараженных коронавирусом нового типа увеличилось на 375 человек. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе минздрава страны.

По состоянию на вторник, 12 мая, на Украине зарегистрировано 16 023 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

425 инфицированных пациентов скончались, 3 373 человека выздоровели и были выписаны из больниц.