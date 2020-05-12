Китай напомнил США об оказанной им гуманитарной помощи

Аргументы Недели → В мире 13+

12 мая 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

флаг Китая, pixabay.com

Посольство Китая в Соединенных Штатах Америки напомнило Вашингтону об объеме гуманитарной помощи, которая была ранее оказана США китайской стороной для борьбы с коронавирусом нового типа.

Подчеркивается, что с 1 марта по 5 мая КНР ежедневно предоставляла более 100 миллионов средств индивидуальной защиты Соединенным Штатам, чтобы помочь стране в борьбе с коронавирусной инфекцией. Китайские власти убеждены, что в сложившихся условиях страны должны действовать сообща и оказывать друг другу помощь.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что госсекретарь США Майк Помпео противоречит сам себе и лжет, продолжая "нападать" на Китай в связи с эпидемией COVID-19.