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Трамп не верит, что Китай «выпустил коронавирус» преднамеренно

, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Трамп не верит, что Китай «выпустил коронавирус» преднамеренно
президент США Дональд Трамп, Doug Mills/Consolidated News Photos
Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 8 мая, заявил в рамках разговора с журналистами, что не верит в то, что Китай мог преднамеренно "выпустить" коронавирусную инфекцию.
 
Трамп подчеркнул, что КНР сделала "ужасную вещь", однако вряд ли совершила это специально. Американский лидер предположил, что коронавирус нового типа мог выйти за пределы Китая из-за некомпетентности руководства страны.
 
Напомним, власти США, в частности, Дональд Трамп, регулярно обвиняют китайскую сторону в том, что она не смогла сдержать распространение COVID-19, скрыла факты от других государств и несвоевременно отреагировала на угрозу.
ЕТ

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