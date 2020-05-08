Трамп не верит, что Китай «выпустил коронавирус» преднамеренно

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 8 мая, заявил в рамках разговора с журналистами, что не верит в то, что Китай мог преднамеренно "выпустить" коронавирусную инфекцию.

Трамп подчеркнул, что КНР сделала "ужасную вещь", однако вряд ли совершила это специально. Американский лидер предположил, что коронавирус нового типа мог выйти за пределы Китая из-за некомпетентности руководства страны.