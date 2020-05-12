Врач объяснил, почему в Китае вновь находят заболевших коронавирусом

Аргументы Недели → В мире 13+

12 мая 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

Специалист по китайской медицине Машаллах Мехтиев объяснил, почему в КНР начали фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Он объяснил, возможно ли в Китае повторение эпидемии.

Мехтиев уверен, что, несмотря на «живучесть» COVID-19, китайские власти не допустят второй волны эпидемии. «В Китае действует самая совершенная система мониторинга за передвижением граждан на время эпидемии: личные QR-коды показывают локации передвижения за последние две недели. На входах в метро стоят лазерные тепловизоры», - рассказал он.

При этом новые случаи заражения специалист объяснил тем, что опасность до сих пор представляет способность вируса подолгу существовать на различных поверхностях, а также возможные мутации COVID-19.