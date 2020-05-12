Всех жителей Уханя в течение 10 дней протестируют на коронавирус

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12 мая 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лаборатория, pixabay.com

Во вторник стало известно, что оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй, ставший очагом коронавирусной инфекции, предписал в течение десяти дней провести скрининг на COVID-19 всего населения.

Решение о тестировании всех граждан было принято после того, как в Ухане выявили новые случаи заражения коронавирусом. Ранее, 18 апреля, город был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из местной больницы выписали последнего пациента с COVID-19.

Отмечается, что в Ухане постоянно проживают около 11 миллионов человек.