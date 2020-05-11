В мире от коронавируса вылечились более полутора миллионов человек

Аргументы Недели → В мире 13+

11 мая 2020, 21:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: Pixabay

1,6 миллионов жителей планеты сумели победить COVID-19. Об этом сообщает сайт Worldometers, который ведет подобную статистику.

По его информации, от коронавируса полностью излечился 1 607 141 человек – это данные на 11 мая. Сайт приводит и печальную статистику – более 284 тысяч заразившихся коронавирусом скончались.

Всего на данный момент в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Причем речь идет о выявленных случаях, поскольку во многих случаях болезнь протекает в легкой форме, и заразившиеся попросту не обращаются к врачам.

Ранее сообщалось, что из-за карантина статистические показатели во многих странах могут не соответствовать действительности.