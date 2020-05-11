Из-за карантина статистические показатели во многих странах могут не соответствовать действительности

Пандемия коронавируса нанесла огромный урон большинству экономик мира. Статистические результаты за минувшие с начала эпидемии месяцы могут оказаться некорректными. Недостоверные данные осложнят выход экономик из кризиса.

Спустя несколько недель после начала эпидемии и введения в Великобритании жестких карантинных мер, статистики столкнулись с множеством затруднений. Выяснилось, что значительная часть ключевых для экономики индикаторов невозможно определить. Другие будут высчитываться с сильнейшими искажениями, что приведет к общей недостоверности всей статистической картины.

Одним из примеров является определение уровня безработицы. По информации The Financial Times, в Великобритании он всегда оценивался по результатам опроса трудоспособного населения. Сейчас по понятным причинам такая работа «в поле» стала невозможной.

Не менее трудно стало оценивать и инфляцию. По данным Национального статистического управления, каждый пятый индикатор, использующийся при подсчете изменения потребительских цен, стал недоступен для статистиков. К примеру, в потребительскую корзину входит цена напитков в пабе - но пабы закрылись. У статистиков также нет сейчас возможности посылать сотрудников ведомства по магазинам. Всё это приводит к существенному искажению данных по инфляции.

Это обстоятельство вызовет определенные сложности уже прямо сейчас: некоторые государственные ценные бумаги имеют привязку к уровню инфляции. Если ее уровень окажется недостоверным, держатели облигаций могут выразить недовольство или даже подать в суд, так что Банку Англии в ближайшее время есть над чем подумать.

Не менее затруднительная ситуация складывается и с подсчетом безработицы в США. Прежде данные собирались на основе ежемесячного опроса 60 тысяч домохозяйств, которые сотрудники Бюро трудовой статистики (BLS) сначала посещали лично, а впоследствии опрашивали по телефону. Личное опрашивание сейчас невозможно. Существует большое число американских граждан и иммигрантов, которые вообще не понимают своего нынешнего статуса на рынке труда.

Статистические искажения опасны тем, что опираясь на макроэкономические данные, строит свои стратегии поведения крупный бизнес, а малые предприниматели с обычными гражданами. Если их предположения окажутся неверными из-за данных плохого качества, то и решения с высокой вероятностью будут ошибочными, что может серьезно углубить кризис и воспрепятствовать последующему восстановлению экономики.