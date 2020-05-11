Белорусская оппозиция отказалась от участия в президентской выборной кампании

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11 мая 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: сайт президента Белоруссии

Белорусская оппозиция решила отказаться от проведения праймериз по выбору единого кандидата на президентских выборах.

Кроме этого, оппозиция заявила о своем неучастии в предвыборной кампании, посчитав, что «объявление и проведение выборов в условиях разгара эпидемии коронавируса недопустимо и преступно».

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. Сначала президент страны Александр Лукашенко объявил о том, что не собирается их переносить, затем решение было принято на внеочередном заседании Палаты представителей Национального собрания.