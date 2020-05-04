Лукашенко заявил о проведении президентских выборов в Белоруссии нынешним летом

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4 мая 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: сайт президента Белоруссии

Белорусский лидер считает, что в стране нет оснований для переноса сроков президентских выборов.

Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Молдавии Игорем Додоном, которые прошли в формате видеоконференции.

Лукашенко считает, что в стране нет оснований переносить выборы, а также нет возможности перенести эти выборы по Конституции.

«Выборы президента в Белоруссии пройдут летом», – заявил глава государства своему молдавскому коллеге, добавив, что крайний срок их проведения – это конец августа.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии невозможно отменить парад Победы.