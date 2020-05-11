Каждый житель Парижа бесплатно получит многоразовую защитную маску

С понедельника, 11 апреля, маски будут выдаваться парижанам после предъявления документа, удостоверяющего личность. Граждане сами смогут определить удобное для них время получения средства защиты и выбрать аптеку.
Напомним, с сегодняшнего дня во Франции
начали открываться магазины одежды, торговые центры (везде, кроме Парижа), школы, парикмахерские, цветочные салоны. Бары, рестораны, кафе, парки и пляжи в крупных городах по-прежнему закрыты. Ношение макси в общественном транспорте стало обязательным, за нарушение предусмотрен штраф в размере 135 евро.