Туристы рассказали, как готовятся к будущим путешествиям в условиях самоизоляции

Аргументы Недели → В мире 13+

11 мая 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

путешественники, pixabay.com

Туристы, которых опросил онлайн-сервис для планирования поездок, рассказали, как готовятся к будущим путешествиям. Оказалось, что из 2 300 опрошенных пользователей 53 процента планируют отпуск.

56 процентов респондентов, которые мечтают о будущих поездках, признались, что копят деньги. 45 процентов потенциальных путешественников в период самоизоляции занимаются составлением маршрутов – ищут новые места, изучают способы перемещения между локациями на поездах и автобусах. 39 процентов туристов учат языки, чтобы иметь возможность общаться за границей. Интересно, что лишь 38 процентов опрошенных интересуются культурными особенностями других стран.