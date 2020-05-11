Туристы рассказали, как готовятся к будущим путешествиям в условиях самоизоляции

Туристы, которых опросил онлайн-сервис для планирования поездок, рассказали, как готовятся к будущим путешествиям. Оказалось, что из 2 300 опрошенных пользователей 53 процента планируют отпуск.
56 процентов респондентов, которые мечтают о будущих поездках, признались, что копят деньги. 45 процентов потенциальных путешественников в период самоизоляции занимаются составлением маршрутов
– ищут новые места, изучают способы перемещения между локациями на поездах и автобусах.
39 процентов туристов учат языки, чтобы иметь возможность общаться за границей. Интересно, что лишь 38 процентов опрошенных интересуются культурными особенностями других стран.