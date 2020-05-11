Власти Ирана планируют с 16 мая открыть школы

Власти Ирана намерены с 16 мая открыть школы, закрытые ранее из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом в понедельник сообщил сообщил официальный представитель правительства страны Али Рабии.

Школы на иранской территории будут открыты с соблюдением всех медицинских предписаний, но присутствие учеников не будет обязательным.