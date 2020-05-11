В Испании начинается новый этап ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19

В понедельник в силу вступает новый этап ослабления ограничений, которые ранее были введены в Испании из-за пандемии коронавирусом нового типа. Известно, что в Мадриде и Барселоне послаблений не будет.

В других регионах гражданам позволят встречаться с родственниками и друзьями, проживающими в одной и той же провинции. Собираться группами более 10 человек, однако, по-прежнему запрещено.

Ресторане, кафе и бары смогут открыть для посетителей террасы, но занято должно быть не более 50 процентов столиков. Их предписано дезинфицировать после каждого клиента. Будут открыты торговые точки площадью до 400 кв. м., однако с ограничениями на одновременное посещение. Частично возобновят работу музеи, церкви, театры и спортивные залы. Откроются отели, но без обеденных залов и зон общего пользования. Гражданам все еще будет необходимо носить маску и сохранять дистанцию.

Этот этап будет длиться не менее двух недель.